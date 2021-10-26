為通關作準備　邱騰華：考慮收緊內地設廠港商返港免檢疫安排

港府宣布將會取消大部分外地來港豁免檢疫群組，不少議員在立法會經濟發展事務委員會上都關注何時通關，有議員詢問港府如何在取消豁免檢疫措施同時，確保國際金融中心地位？商務及經濟發展局局長邱騰華透露，目前內地在經濟、民生、防疫及科學上都是通關首選，會考慮調整在內地設廠港商及貨運人員來港豁免檢疫的安排，但港府不會因爲內地而放棄外地。

立法會經濟發展事務委員會今日（26日）開會，聽取政府簡報《施政報告》的經濟範疇措施。議員張華峰在經濟發展事務委員會上表示，相信這是艱難的決定，但在考慮到全港市民的意願，兩害取其輕而所作之決定。他認爲，確實香港的經濟必須向內地看，還有很多中港工作來往、家庭團聚等等，都已困擾港人多時。他贊成政府有關決定，但作爲金融服務界，查詢商經局會如何推動有關政策，平衡內地安全通關的同時，又不會影響本港國際金融中心的地位？

議員葛珮帆表示，本港一方面與內地商討爭取通關，但另一方面卻豁免外地來港檢疫群組，形容為做法如同「倒米」，又認為現時很多豁免檢疫安排令市民難以理解，亦可能影響與內地的通關時間表，期望政策局的防疫安排要考慮目前狀況，一定要與內地防疫標準看齊。

邱騰華透露，如果指定群組豁免檢疫安排毋須要或帶來風險，當局將會檢討，例如在商經局的管轄範疇內，有較多貨運人員和內地設廠的港商申請豁免來港檢疫，但隨着政府推出「來港易」和「回港易」的計劃，已經毋須再有這類大規模的豁免，可以考慮收緊。

他強調，平衡通關及防疫政策是整個政府一同討論的專業結果，亦要綜合所有考慮再作出豁免或取消豁免的一個決定。就目前情況而言，本港與內地通關，從經濟、民生、防疫及科學上都是首選，但就著其他海外地方，本港並不會因爲內地而放棄外地。

他續說，觀乎全球疫情爆發趨勢，即使是發達地區，或是一些交往頻繁的地方，其疫情卻並非如內地樂觀。本港原本與低風險地區討論通關事宜，但無奈全港原本有3個現只剩1個，一旦情況轉壞，都會做出收緊。本港會繼續以「外防輸入，內防擴散」的防疫原則做事。