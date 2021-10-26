疫情打亂全球供應鏈　雪藏雞翼料加價15%　業界：船期遲一周

全球供應鏈大混亂，本港再現物價上升危機！香港食品委員會主席吳永恩今(26日)在電台節目表示，新冠肺炎疫情導致船期失準、貨櫃價格高企，加上人手不足等問題，成本均進一步上漲，其中雪藏雞翼等食品的供應量明顯減少，成本上升惟有轉價消費者，預期將會加價10%至15%左右。而早前香港麥當勞亦受影響，曾宣布脆香雞翼或會缺貨。

對於有傳大米亦同樣受影響，吳認為本港大米多由越南、泰國等地供港，雖然成本上升，但因買賣雙方有簽署合約，故大米價格「不會有大上大落」，而且本港有食米管制，設有適當儲存期，相信對本港供應及價格情況影響不大。

吳補充指，受疫情影響導致船期極不穩定，「以前航班好準，唔相差半日，依家可能遲1星期都有。」除船期不穩定外，貨櫃運輸成本上升亦成一大問題。吳坦言「(以前)3000蚊一個貨櫃，(依家)搶到2萬蚊」。當中內部因素亦涉及人民幣價格上升，來貨價成本有所增長，加上疫情之下開工人手不足、碼頭起卸快慢等，亦是影響成本上漲的因素之一。

對於全球供應鏈何時才可回復過來，吳表示，現時全球供應鏈混亂的情況，主要與疫情有關，故目前難以預料何時才能回穩，但相信「都要等到疫情停咗先有轉機。」