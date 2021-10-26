今增3宗輸入病例　均接種疫苗　2人帶變異病毒

新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心公布，本港今日新增3宗輸入確診病例，涉及1男2女，患者年齡介乎28至65歲，分別自新加坡及巴基斯坦入境，均已接種新冠疫苗。2名患者由高風險的A組指明地區抵港，另外1人由中風險的B組指明地區抵港。截至現時，至今本港累計確診個案12,331宗，另有少於10宗初步個案。

今日新增個案涉及1男2女，包括1名65歲男子(個號編號：12334)，患者無出現病徵，被驗出帶有「L452R」變種病毒株。他本周日(24日)由新加坡經「TR980」航班抵港，曾於5月20日及6月5日在新加坡接種2劑由內地及德國的復必泰疫苗。

1名29歲女子(個號編號：12335)，她無出現病徵，,本周日乘搭「EK384」自巴基斯坦經阿聯酋航班抵港。患者曾於6月12日及7月26日在巴基斯坦接種2劑由內地研發的國藥疫苗，同樣被驗出帶有「L452R」變種病毒株。

1名28歲女子同確診，她10月15日發病，上周五(22)日她乘坐「EK384」航班自巴基斯坦經阿聯酋抵港，她曾於3月29日及5月7日在巴基斯坦接種2劑國藥疫苗，在北角華美達盛景酒店檢疫期間確診。