至今有78%輸入病例患者曾接種疫苗　其中70%打復必泰

全球新冠肺炎疫情持續，衞生署及醫院管理局今日(26)就疫情最新趨勢召開記者會，其中，醫管局總行政經理(綜合臨床服務)李立業表示，本港至今有78%的輸入個案屬「突破性感染」，即已完成接種新冠疫苗者仍然中招，而當中的70%是接種由內地及德國合研的復必泰疫苗；另有20%則是接種內地研發的科興疫苗。

衞生防護中心總監徐樂堅則指出，今年5月以來，95%以上個案屬輸入個案，平均每日4至5宗，本地個案處於非常低的水平。過去4周的輸入個案有34%屬於Delta變種病毒，多數來自菲律賓、巴基斯坦、印尼及英國。他續稱，由於部分海外地區已實施「與病毒共存」策略，對入境人士管制放寬或解除社交距離措施，但這些國家每日新增感染個案急劇增加，發病率亦急升，英國及新加坡在9月後急升，當中英國每日更可去到4至5萬宗個案。

他又指，60歲以上人士個案佔總確診數24%，此群組死亡病例有93%，死亡個案比例隨年齡增長而上升，當中70至79歲死亡率是7.8%，80至89歲個案有4分1人死亡，90歲以上更是3分1人死亡，當中安老院舍個案死亡率高達28%。

徐樂堅表示，至今有68%合資格人口接種新冠疫苗，距離高接種率仍有距離。他指60至69歲人口有59%人口打針，80歲以上是14%，接種率偏低。他指若病毒進入社區，對未接種疫苗的群組，將造成大規模爆發，加上此類人士有較高入院率及死亡率，呼籲年長人士盡快打針。他指目前長者接種率不理想，安老院舍長者更值得關注，冬天轉冷，香港將面臨流感高峰期，長者將受到2種病毒夾擊，包括流感及新冠病毒，呼籲市民提醒家中長者盡快接種2種疫苗。