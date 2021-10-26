垃圾徵費在即　80%受訪市民指現時減廢計劃不成功

拖足16年的都市固體廢物徵費計劃，立法會8月終三讀通過《2018年廢物處置(都市固體廢物收費)(修訂)條例草案》。有機構近日就此進行問卷調查，發現80%受訪者認為現時家居減廢計劃並不成功，而大部分受訪者對廚餘的處理認知低。機構建議政府繼續長期宣傳簡單易做的環保項目、利用垃圾徵費後所得收入在大型屋苑，及公共屋村大量增設回收筒等。

有團體近日就「都市固體廢物徵費」條例內的「家居垃圾徵費」，進行網上問卷調查，收回220份有效問卷回覆，顯示一般簡單易做而又宣傳已久的環保項目已得到廣泛普遍接受，而有額外成本的環保項目如膠袋付費也已得到廣泛普遍接受。但在垃圾分類方面，80%受訪者認為現時家居減廢計劃並不成功；一半受訪者認為社區內的廢物回收場地/回收筒嚴重不足。

而在廚餘回收方面，只有約20%受訪者答對廚餘回收中心的處理能力，不足10%受訪者知道家居廚餘佔整體廚餘的大部分。該團體成員彭意婷認為，當局要在垃圾徵費實施前，盡快公布家居廚餘回收計劃。而同組織成員陸榮俊則指，應利用垃圾徵費後所得收入，在大型屋苑及公共屋村設置廚餘分解機組，及支持本地物料回收/再生工業等。