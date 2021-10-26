6成半教師欠信心教國安法　團體倡政府加緊培訓

隨着《港區國安法》實施，政府要求學校必需展開國家安全教育意識。有團體於10月展開調查，發現本港學校雖愈趨重視國慶活動及重視國情教育，超過8成半教師表示學校有就國慶舉行「升旗禮」，惟有6成半教師亦表示對教授「國安」相關課程欠缺信心，望政府可為校方提供更多支援。

教聯會於10月初進行調查，於收集的315份問卷中，近8成半教師表示學校有舉行「國慶節 升旗禮」，逾7成人表示學校有「懸掛國旗」，而「唱國歌」則佔逾6成，與過去2年比較，有顯著升幅。早會/周會國情專題活動，展板展覽的回應，較去年分別錄得超過10%升幅。團體認為以上種種升幅原因與社會氣氛恢復平穩、及與教育局早前要求校方加強相關活動有很大關係。

隨着《香港國安法》實施，本港學校需開展國家安全教育，惟調查發現逾5成半學校指欠缺相關教學資源，接近一半學校反映教師未掌握相關知識：並有約6成半教師指對教授與國家安全相關課題的信心一般。

教聯會副主席鄧飛說，中小學教師多是專科並法律，故欠缺信心去教「基本法」、「國家安全」等相關法律知識實屬正常，他建議政府可成立「香港愛國教育支援中心」，為教師舉辦專業培訓；促請教育局可增加中小學中層人手及薪酬架構撥款，讓學校增設職位統籌國安教育等。

此外，教聯會亦指現時當局相關的網上資源主要集中於中、小學，似乎忽視幼稚園及特殊教職員的有關需要，希望教育局能盡快作出改善。