延任一年財會審議效率提高　共批出逾3200億元撥款

今屆立法會任期即將屆滿，立法會財務委員會主席陳健波今（26日）作總結時指，本屆委員會在沒有「拉布」情況下，審批撥款項目方面取得豐碩成果，共舉行了48次、約127小時會議，次數及時數較上個會期少，審批速度加快，批准的項目達120項，批出承擔額涉約3,278億港元。不過他指官員表現仍有改善空間，冀官員撇開面子問題，讓到場其他部門人員解答議員疑問，又建議官員要放棄統一口徑回應（Line to take)，「錯就要認」，不應再隱瞞。

陳指今個會期財委會運作暢順，雖然會議次數及時數大幅少於上個會期，但所批准項目是本屆立法會最多，而所涉及的承擔額合共約3,278億港元，撇除上個會期及本會期批准的防疫基金緊急撥款作比較，是本屆立法會最高。

批准的120個項目，其中63項為工務工程建議，包括兩間醫院擴建工程，涉2,276億港元；27項非工務工程建議，包括注資創新科技基金及撥款資助海洋公園繼續營運，涉1,002億港元；及30項人事編制建議，當中涉開設3個首長級常額職位及26個新首長級編外職位。

至於在會議效率方面，陳表示今個會期審議一個項目平均只需要約46分鐘，遠較上個會期平均用2小時24分鐘為少。對於財委會修改程序後被指淪為「提款機」，陳表示雖然有人認為召開會議時間愈長愈好，但舉例指以往最多半小時便可處理的公務員加薪議程，去年卻花了逾20小時才能解決。他認為不能以會議時間短，來推論財委會沒有認真審議撥款申請，又指10年前的財委會一年只召開約60小時會議，但現時最高峰達250多小時，是絕對不合理。

陳健波去年批評官員出席會議回應議員提問時，機械式地重複政府立場。就官員今年表現，陳認為整體表現有進步，但仍有不少改善空間，當中有人沒有太大進步。他相信新一屆議會政治鬥爭減少，更多聚焦在民生議題，料未來提問更多，水平亦更高。他建議官員未來遇到困難，應尋求在席同僚協助，強調這不是面子問題。被問到可否說出深刻例子，他說不再補充，過去在會上有即時向官員反映意見。

至於被問到擔任財委會主席5年來有何感受，他指可謂苦盡甘來和恍如隔世。他解釋說，最差的時間是曾連續多日召開會議，在選舉主席時更要面對多人指罵，當時只能默默忍受，認為如果沒有服務大眾的心，難以堅持工作。他又坦言現時議會變化太大，沒想像過現在會議可如此順利及在和平氣氛下舉行。