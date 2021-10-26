3女涉掘磚堵路判無罪　官指警認人證供或有誤

前年10月初政府實施《禁蒙面法》後，全港多區都有示威衝動發生。一名便衣警長在紅磡民泰街一帶看見3名女子掘磚堵路，遂一路尾隨，及後通知同事拘捕。3人早前否認非法集結罪，經審訊後，裁判官鄭念慈今天（26日）下午在九龍城裁判法院裁定她們罪名不成立。裁判官指雖然相信警長已將所見所聞告知法庭，惟警長供稱3名被告均穿「波鞋」及其中一人戴帽，但其中一名被告被捕時穿涼鞋，亦沒有被告戴帽，故無法排除警長可能認錯人。

3名被告分別為女學生凌嘉慧（18歲）、柯善雅（18歲）及報稱無業的何紫瑩（20歲），她們被控於 2019年10月7日在紅磡民兆街近民泰街，與其他身份不詳的人參與非法集結。

審訊時警署警長盧卓康作供表示，案發當晚8時他喬裝到黃埔花園聚寶坊。當時商場內聚集近300人，人群其後前往民泰街及德民街，有人掘磚並擲出紅磡道堵路。盧看見3名少女在民泰街參與掟磚，其後3女走到德民街，再拾磚堵路，其中一女身穿深色衣物，走到路中心用索帶綁鐵馬。盧一路尾隨，其後有警車到場，人群四散，盧待3女行出德民街時，通知上司及召同事將她們拘捕。

裁判官今天裁決時指，本案在晚上發生，當時大多數店舖關閉，燈光不足；而且現場人數眾多，警車到場時更出現人群四散的情況，或增加盧認人的困難。加上盧跟蹤上述掟磚3女約10分鐘，並未長時間正面望見她們的容貌，雖然種種困難不一定代表盧會認錯人，但盧曾供稱3女均穿「波鞋」，及其中一人戴鴨舌帽，惟3名被告一同被捕時，柯善雅所穿的鞋子或可稱稱為涼鞋，並不能用「波鞋」來形容，而且3名被告中亦沒有人戴鴨舌帽。裁判官表示，他不能確認3名被告即為案發時掟磚的3名女子，即使接納盧的所見所聞，他亦不能排除盧認錯人的可能性。基於疑點利益歸於被告，他遂裁定3名被告罪名不成立。