九龍站至奧運站鐵路沉降復工　停工標準放寬4成

早前因監測點錄得沉降超標，搬遷尖沙咀消防局行動支援設施、消防同樂會和其他消防設施至九龍渡華路工程項目在鐵路保護區內的地基工程，於9月時需要停工。而政府於今日(26日)公布，相關暫停工程已獲准今日復工。政府表示，承建商會在完成建議的緩解措施後，才繼續餘下的地基工程，並提交詳細的工程分析，及後建築署及港鐵公司接納其建議，把鐵路隧道相關部分的預設暫時停工的監察指標調整為28毫米，即比早前20毫米的停工標準放寬8毫米，即4成。

政府表示，建築署、屋宇署及港鐵已再次視察和確認鐵路設施結構安全。而有關復工要求於昨日(25日)獲得接納，暫停的相關工程今日復工。承建商會在完成建議的緩解措施後，包括加設地下灌漿帷幕及在樁柱周圍進行地下預灌漿，才繼續完成餘下的地基工程；又提交了工程分析，依實際地盤環境和相關數據估算，有關鐵路隧道的沉降幅度在28毫米內，對相關鐵路隧道的結構安全將不會造成影響。

而建築署及港鐵已接納把鐵路隧道相關部分的預設暫時停工的監察指標調整為28毫米，港鐵表示，經調整的監察指標不會影響鐵路運作安全。機電署亦就復工事宜向港鐵公司確認，有嚴謹的監測措施繼續確保鐵路運作安全。

早於9月7日，搬遷尖沙咀消防局行動支援設施、消防同樂會和其他消防設施至九龍渡華路的工程項目，在進行地基工程期間，港鐵東涌綫九龍站與奧運站之間的隧道，其中1個監測點的沉降紀錄達到20.27毫米，輕微超逾預設停工指標的20毫米。及後，政府拖延至9月9日才公布在鐵路保護區內的相關工程暫停。