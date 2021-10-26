迷你倉大火死因研訊　指揮官不同意消防文化有問題

2016年牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，高級消防隊長張耀升和消防隊目許志傑殉職。2人的死因研訊今天（26日）繼續在死因裁判法庭進行。起火當日（2016年6月21日）的現場總指揮兼九龍中區指揮官翁錦雄作供，否認消防處文化有問題；時任助理處長李亮明則指自己入行36年來從沒試過在現場使用「Mayday」搜救程序。

現職副消防總長的翁今天繼續作供，家屬代表律師直指，根據早前消防員的證供，管理層少用無線電通訊器溝通，情願用電話或面對面溝通，曾有證供指出有主管要求「出去講，唔好畀人聽到」，亦有消防員表示盡量不想在火場內用通訊器向外界匯報情況，以免佔用頻道，問翁是否同意這是消防處的文化，不想讓人知道誰人做了甚麼決定，以及培訓時強調不應佔用無線電頻道。翁否認，強調處方文化沒有問題，並解釋消防員何時或是否用無線電匯報情況是個人選擇，視乎該訊息是否重要或必要。

家屬律師又指出，當日傍晚有兩名消防員進入火場後兩分鐘內便不敵高溫要撤出，事後更要進行急救，另一消防員更逗留不足一分鐘便因感到灼熱而要離場。翁表示當時不知道這些資訊，認為煙火特遣隊主管余家鋭派消防員入場之前應該已經評定火場情況是否適合工作。

現已退休的前助理處長李亮明，雖然職級比翁錦雄高，但當日在火場主要擔任觀察角色，指揮權在翁手上。李作供時承認，入行以來從沒試過在現場啟動「Mayday」搜救程序，故當日在火場亦因一時急亂，沒有代張耀升按下「紅機」緊急掣及大叫3聲「Mayday」。研訊主任提出，會不是是訓練不足或其他原因，導致現場近100名消防員都沒有做以上動作正式啟動「Mayday」，消防處會否考慮修改指引，或提醒消防員適時變通，李反問「如果指引可以變通，咁咪無指引？」