工會批公務員打工心態 　促政府改善團隊文化

工會及政府人員協會今召開記者會，批評公務員工作程序複雜、僵化。(馮子健攝)

外界屢批公務員忠誠度不足、不接地氣、存在打工心態。有工會今日(26日)批公務員工作程序複雜、僵化，更沒有問責制度，促加強統籌、簡化程序、優化宣誓安排，建議公務員升遷時需舉行宣誓儀式，以及僅讓中國籍香港永久居民擔任政治委任官員和首長級公務員，確保其政治效忠等。

工會及政府人員協會昨日與公務員事務局局長聶德權會面，提出多項改革公務員制度及文化的建議，當中包括改革高層職位選聘制度、加強公務員國情教育、落實公務員到內地掛職安排、改善公務員福利等。

工會理事長黃國稱，香港需破解經濟、民生難題，但公務員經常以「政治中立」自居，實際心態是「打份工」，期望公務員團隊可貫徹愛國愛港理念。他建議高級官員應由中國籍香港永久居民擔任，避免出現被外國制裁的尷尬局面。另外，他批評選委會選舉當日點票過程出現問題，認為是工作程序僵化，事後亦沒有問責情況。

政府人員協會主席馬志成強調，公務員必須愛國，建議嚴肅執行政府建築物內升降五星旗、區旗等儀式，藉此培育國家意識。他又促請政府盡快落實「侮辱公職人員罪」、實現跨部門合作、增聘公務員以解決人手不足的情況。