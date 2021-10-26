政Whats噏：反修例風波對前景灰心　張炳良籲年輕人樂觀向前

2019年反對修訂《逃犯條例》風波，不單止爆發連場激烈衝突，社會嚴重撕裂，後生仔對前景感到灰心，部分人更選擇移民添。香港教育大學公共行政學研究講座教授、運輸及房屋局前局長張炳良認為年輕人「不能不樂觀」，因為悲觀只會阻礙進步，而香港亦唔係冇晒優勢。

張炳良下個月推出新嘅英文著作，名為《Can Hong Kong Exceptionalism Last？》(香港例外主義如何走下去？)呢本書嘅內容係涵蓋2019年嘅反修例風波。當提及好多涉及反修例風波嘅學運領袖已離港，留低嘅年輕人心裏仍然好不滿政府，亦對香港前景唔樂觀，張炳良就話學運係好激情同浪漫，但唔好一廂情願。佢認為既然事件已告一段落，年輕人就應該向前着。

講起佢本新著作，原本係由2018年講起，2019年作為終結，誰知2019年6月爆發反修例風波，於是一直修訂內容直至2020年初，諗住趕及書展出街，點知舊年書展因疫情取消，於是又要加料，加咗個延至2020年7月發生嘅事為後記。

新著作唔單止提及反修例風波，亦包括有關香港2020年政局嘅反思、歷任特首點樣實施高官問責制、全球民主運動同中國與美國嘅張力等等。本書會唔會爆政府料？離開咗「熱廚房」4年多嘅佢笑稱：「唔會爆亦不能爆料，識睇嘅就會睇到。」