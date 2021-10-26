政Whats噏：多條草案趕住過　立會明最後大會冇致謝動議

每年政府喺立法會發表施報告，經過政策局一輪解說後，大約兩個月後，內務委員會主席就會提出致謝動議，畀議員就施政報告辯論同表決，然而喺本月初發表嘅新一份施政報告，就唔會有致謝動議嘞！

聽日(27日)係立法會今屆會期最後一次大會，議程中有內會主席提出嘅告別動議，但就冇對施政報告提出嘅致謝動議。立法會秘書處回覆東網話，由於新一份施政報告喺本月6日發表後，同今屆立法會於10月30日中止運作僅剩低3個星期。由於仍有多項條例草案有待審議，立法會需要預留足夠時間，喺今屆中止運作前完成審議，因此未能處理致謝動議。

秘書處仲話《議事規則》冇規定致謝動議要喺特定時間內處理，而是次致謝動議嘅安排，將有待新一屆立法會議員決定。

實際上，冇致謝動議亦有前科。話說喺2019年因應反修例風波，泛民主派議員喺特首進場時，不斷叫喊阻礙會議，後來改以錄象形式發布施政報告。當時亦因內會選主席風波持續，遲遲未能選出正、副主席，無法處理當時致謝動議安排，話會押後處理，但最終不了了之。