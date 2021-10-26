養和發現打2劑疫苗12周後抗體下降　復必泰持續時間較科興長

新冠疫苗接種計劃由本年2月已開始，在港府不停谷針下，至今已有約439萬人接種了2劑疫苗。然而，市民仍然對新冠疫苗的效力和副作用存有疑慮。養和醫院日前的研究指出，不論是接種由內地研發的科興疫苗，還是由內地及德國共同研發的復必泰疫苗，針後12周的體內抗體水平明顯下降。研究報告總括復必泰疫苗的抗體水平持續時間，較科興疫苗長久，最後亦指現階段未能判斷抗體減弱對疫苗效力及防止嚴重感染的影響。

養和醫院於《香港醫學雜誌》發表研究報告，招募了該院已接種2劑新冠疫苗的醫護人員為研究對象，當中197人打了科興疫苗，100人接種了復必泰疫苗。他們需接受2項抗體測試，分別是抗體IgG和替代中和抗體，來測試在接種2種疫苗的12周後，身體出現的抗體水平和抗體陽性比率。

養和醫院公開的第12周血清學數據顯示，接種了2劑科興疫苗後2周的參加者，疫苗引發的抗體水平平均達到721.30 AU/mL，但到達第12周，抗體水平急降了3倍，只剩253.6 AU/mL；而打了2劑復必泰疫苗後2星期的人員，其抗體水平有9,704.15 AU/mL，同樣12周後的抗體下降逾3倍，只有2,840.25 AU/mL。

另外，由抗體水平的數字可見，打復必泰後引發的抗體水平皆比科興疫苗高出逾10倍，即使12周後的抗體同樣下降，其抗體水平依然遠遠高過科興疫苗接近11倍。

至於替代中和抗體水平，接種了2劑科興疫苗的參加者，接種後2星期的69.3%大幅減至第12星期的35.27%。對於接種了2劑復必泰疫苗的人，數據由97.34%減至95.58%，相較之下，接種復必泰疫苗後的替代中和抗體水平，下跌幅度較科興疫苗的少。

研究特別指出，參加者中共有222人因年齡較小的關係，第12周維持了抗體水平，亦發現接種復必泰是維持抗體的因素之一。

最後，打了復必泰疫苗的醫護人員，產生的抗體陽性比率較科興的高。綜合以上抗體指標，接種復必泰的人之抗體陽性比率介乎93%至100%，即每10個人中，至少9.3人，甚至全部人能產生抗體。接種科興疫苗的參加者中，平均抗體陽性比率由16.2%至99.5%不等，即10個人打針，有1.6人至9.5人能產生抗體，差距甚遠。