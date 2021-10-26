警破和勝和「一條龍」鹹碟工場及分銷點 檢逾8萬隻碟拘13男

旺角警區刑事部於上月起進行情報分析，經深入調查及部署後，今日(26日)下午2時許展開代號「刺針」反三合會行動，在元朗鄉郊地方搗破一個色情光碟燒錄工場，該工場佔地約2,000呎，以貨倉作掩飾，同時在油麻地、旺角、深水埗等搗破8個分銷點，檢獲27部燒錄機、約8萬隻色情光碟、大量光碟包裝工具及物料，總值超過240萬港元。

警方共拘捕13名男子(26至72歲)，當中4人為內地非法入境者，他們分別涉嫌「管有淫褻物品以供發布用途」、「發布淫褻物品」、「僱用不可合法受僱的人」及「未獲入境處處長授權而留在香港」被捕。據了解，燒錄工場及分銷點均由黑幫「和勝和」操控。

旺角警區反三合會行動組蘇穎純女督察指，調查顯示黑幫集團以「一條龍」方式運作，包辦燒錄、包裝、運送及銷售，以月薪3千港元僱用內地人進行燒錄工作，每日按照訂單需求作燒錄，再指派司機將光碟運送至分銷點，每月可獲得約500萬港元的收入。相信行動已成功拘捕該集團的骨幹及主腦，堵截黑幫集團的非法收入來源，行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。