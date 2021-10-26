明愛醫院七旬翁氧氣喉纏頸上吊亡　個案交死因裁判官跟進

明愛醫院有老翁企圖自殺。該院公布，傍晚6時許，1名姓張(73歲)老翁昨日(25日)因慢性阻塞性肺病惡化入住該院內科的獨立隔離病房，昨午約4時30分為病人抽取血液樣本。其後護士於同日下午5時40分，發現病人在隔離病房廁所內以氧氣鼻喉纏繞頸部上吊。醫護人員立即將其氧氣鼻喉移除並即時進行急救，其後送往深切治療病房接受治療，院方亦即時就事件報警跟進。病人延至今日(26日)下午1時27分離世。有關個案已呈報死因裁判官跟進。

警方昨日接獲上址職員報案，指一名病人在洗手間內以氧氣喉上吊。警方接報到場前，醫院職員已將事主解下，惟張翁當時已陷入昏迷，留在明愛醫院接受治理，延至今日不治。警方於現場沒有檢獲遺書，案件列作企圖自殺，正調查老翁尋死原因。病人患有慢性疾病，需接受氧氣治療。醫護人員評估後，認為病人當時的臨床情況及情緒均穩定。

院方對事件感到難過，向家屬致以深切慰問，並會盡力為家屬提供所需協助。院方亦已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報，並會成立根源分析委員會調查事件經過及建議改善措施。