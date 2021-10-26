54歲男國泰機組人員染疫　其居所愉景灣海澄湖畔二段閒澄閣納強檢

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，有機組人員感染新冠肺炎。有讀者向東網報料指，國泰高層向員工發信，指有參與營運波音747航班的一名機組人員，其於昨日(25日)抵港，並於今日(26日)的新冠病毒檢測結果證實染疫。東網正向國泰查詢。

衞生防護中心正調查一宗初步確診輸入個案，涉及一名54歲男病人，居於愉景灣海澄湖畔二段閒澄閣。他是一名貨機機組人員，10月21日離開香港前往美國，並於昨日經航班CX075返抵香港。他於10月19日在香港進行檢測，結果沒有確診。他抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取的樣本結果確診，病人沒有出現病徵，他3月10日及4月8日於香港接種兩劑內地及德國合研的復必泰疫苗。

個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。為審慎起見，他於潛伏期曾居住及到訪過的地點已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。

由讀者提供的資料顯示，該電郵是由1名署名為「Deborah McConnochie」的人士，於今日下午5時30分發出，電郵亦顯示該人士的職位為國泰機組營運部門總經理。該電郵提到，染疫機組人員已被送往醫院，而與其共事的其餘機組人員則等待送入政府檢疫中心。