元朗潘屋歷史價值高　曾接待已故中共元帥葉劍英

鄰近港鐵元朗站一間被草叢遮蓋、殘舊不堪的荒廢大屋看似毫不起眼，實則大有來頭，為傳統客家大宅，一級歷史建築「潘屋」，過往曾接待已故中共元帥葉劍英，其歷史價值不言而喻。惟時移世易，潘屋丟空十多年，附近居民已漸漸淡忘，其「威水史」亦蕩然無存。

位於元朗凹頭博愛醫院旁的潘屋，建於1932年，有近90年歷史，屬傳統客家大宅。原籍廣東梅縣的客家商人潘君勉為紀念父親潘蔭華，特意從家鄉聘請三名客籍工匠遠道到香港興建，並命為「蔭華堂」。大宅保留了完整的客家建築特色，門前建有一個半圓形的風水池。

此外，屋主潘君勉與國父孫中山及已故中共元帥葉劍英亦屬好友，葉帥一家亦曾作客於潘屋，成為一時佳話。時至日佔期間，平房曾被日軍用作憲兵辦公室，而港督尤德爵士的夫人亦在1983年初入內參觀，甚具歷史意義。

至新業主接手潘屋後，業主更多次申請將該歷史建築物連同附近的土地作住宅及旅遊發展，並於2010年向城市規劃委員會提出申請，將潘屋附近2100多平方米的土地，發展為樓高五層，可供存放2萬個骨灰龕位的靈灰安置所，惟該申請遭城規會拒絕，業主更擬清拆大宅，最終計劃擱置，大宅則一直丟空至今。至近日，城規會再接獲申請擬將潘屋保育，並增建安老院舍。