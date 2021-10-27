一級歷史建築潘屋丟空荒廢　獅子像屏風被拆　政府懶理無聲摧毀

港府保育不力，任由歷史瑰寶被摧殘。位於港鐵元朗站博愛醫院旁一間近90年歷史的傳統客家大宅潘屋，多年前評為一級歷史建築，但一直丟空荒廢，近月被破壞得體無完膚，標誌性的特色建築獅子像及屏風疑被偷走，內部建築結構岌岌可危。城市規劃委員會近日接獲保育潘屋的申請，但同時表明會發展安老院。有關注團體憂申請人保育為名，發展安老業務為實，認為政府協助保育重要歷史建築責無旁貸。有專家亦批評政府至今仍未就私人歷史建築訂立完善保育，導致多項歷史建築無聲無色地消失。

潘屋是由一組屋宇組成，因為位於潘屋村，故俗稱潘屋，正門刻着其正名「蔭華廬」。「蔭華廬」按照梅縣傳統風格而建的客家村屋，原本全屋結構完整，大宅古典優雅，屬兩堂兩橫典型設計。大宅有大門及左右兩小門，屋前有長方形禾坪，設有半米矮牆為欄，牆外有半月形之風水池塘，2010年2月獲古物諮詢委員會評為一級歷史建築。但記者早前到現場視察，發現潘屋已殘舊不堪，野草亂生，昔日堂皇的大宅外貌不復見。

步入大宅內，屋內建築特色已被逐一破壞。屋內正廳正樑，原本寫有「百子千孫」、「如意吉祥」等字樣，前堂則設置「富貴壽考」四字牌匾，但由於欠缺保養，字樣褪色至所剩無幾；正廳內原本手工精緻的四面桃花貼金屏風，現時僅剩下一扇。正門兩側樑架上應分別雕有一對貼金木獅子，牆上掛有兩對陶獅子，故又名「獅子屋」，但記者到場所見，獅子像全部不翼而飛，出現遭人切割痕迹。屋內四處滿布蜘蛛網，屋頂的木製橫樑嚴重破損，隨時有倒塌危機。

至近日城規會再接獲擬議保育潘屋的申請，將增設安老院及康體文娛場所，包括美術館、收藏品展館等，地盤面積約4,332.4平方米。申請人擬興建3幢非住用建築，樓高不多於6層，共提供530個床位的安老院。

全民保育行動發言人袁智仁直言對潘屋的現況感可惜，他指出潘屋嚴重缺乏保養，門外的獅子像及屋內的屏風更疑被偷走，「蔭華廬」正門的畫像內含輪船及汽車等圖案，見證30年代的發展，屋內一磚一瓦極具歷史意義。他認為潘屋屬碩果僅存的建築，希望業主能夠保育建築，並作基本維修，同時盼政府能夠與業主商討，容許市民入內參觀。

他又指，潘屋未必適合大規模發展，憂慮申請人主要目的為興建安老院，僅附帶「豬頭骨」保育潘屋，憂慮申請人美其名保育，實際上是破壞，認為政府協助保育重要歷史建築責無旁貸。

古物古蹟辦事處回應指，位於元朗凹頭潘屋屬私人擁有，政府設有內部機制監察有關拆卸或改建法定古蹟、暫定古蹟、已獲評級或建議評級的歷史建築的情況。為保育私人擁有的已評級歷史建築，政府於2008年推出歷史建築維修資助計劃，協助擁有已評級歷史建築的私人業主進行維修工程。文物保育專員辦事處和古蹟辦一直有留意潘屋的狀況和與潘屋的業主代表保持聯絡，以了解最新的發展方案，會繼續鼓勵業權人以「寓保育於發展」的方式保留及活化其歷史建築，或就維修方案從文物保育角度提供技術意見，務求妥善保育潘屋。