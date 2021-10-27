天水圍巴士站白髮男偷拍裙底春　東窗事發落荒逃

昨日(26日)下午1時許，有網民在社交網站上載一條懷疑偷拍裙底春光的短片，該段片長約22秒，片段開始見一批市民在巴士站排隊候車，期間一名身穿恤衫、西褲，手挽背囊的白髮中年漢，排在一名身穿緊身上衣、黑色短裙的女子身後，未幾白髮男伸手入背囊狀似取物，再雙手挽着背囊放低在膝前，其後將背囊頂部移近前面短裙女的裙底位置。

此時，站在巴士站近鐵箱旁的一名女子，已開着手機拍下中年漢的一舉一動，並向短裙女子稱：「小姐小姐，佢偷拍你裙底呀！」白髮男見事敗，隨即轉身拔足逃去，片段到此完結。東網已向警方查詢案件詳情。

據發貼文者指出，「事件發生於本年8月31日，地點在天水圍天頌苑巴士站，係(喺)2個月前，我日日朝早搭巴士都發現到好巧合地都係(喺)同一個男人排係(喺)我後面，我一直都覺得好奇怪，之後每次行緊去搭車都會周圍望下呢個男人會係(喺)邊到出黎(嚟)，但佢永遠都匿埋喺一個我見唔到既(嘅)位置，去到差唔多到排隊既(嘅)位就會無啦啦出現，排係(喺)我後面。但我一直都見唔到佢對我做左d咩，以為只係巧合，就係咁樣維持咗2個月。」

「直到有一日，有個一齊等巴士既(嘅)女仔發現左(咗)佢既(嘅)動作疑似偷拍我，佢第2日就早咗啲出門望住個男人點樣係(喺)我樓下埋伏，等到我出黎(嚟)再跟住係(喺)我後面，再排喺我後面等巴士，再睇到佢成個偷拍過程。佢偷拍技術好聰明，排到我後面先會係(喺)背囊度攞個cam出黎，再夾係(喺)背囊度，之後再用隻腳頂一頂黎(嚟)影裙底。」

「事後我知道左(咗)我都即刻報警，開頭係(喺)唔想打草驚蛇所以就無放上網，但發生咗件事已經2個月，但都仲未捉到呢個男人，我亦都無再見過呢個男人係(喺)我上車既(嘅)車站出現，但相信呢個男人一定係住喺附近，所以希望睇吓大家會唔會見過佢/識佢，佢成頭白髮個特徵都明顯。佢每次都會跟埋我上車，應該係九龍灣至觀塘一帶返工。鑒於依家都無乜進展，所以都好想動用下網絡既威力睇下可唔可以搵到呢個人既(嘅)線索，亦都等其他女仔可以更加留意同小心身邊嘅人，相信呢個人唔係(喺)第一次做呢啲事，希望大家都可以幫幫手share出去，等更加多人注意同小心呢個人，亦都唔想再縱容有呢啲事發生。最後，如果有人認識相中男人請dm(pm)我/通知警方🙏🏼🙏🏼🙏🏼」