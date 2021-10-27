跨部門九龍及新界打擊罪惡反黑工 拘32人包括假難民

警方聯同入境處於深水埗的行動中拘捕多人。

旺角警區特別職務隊聯同西九龍總區機動部隊、入境處及勞工處，根據線報及深入調查後，昨日（26日）進行代號「冠軍」的跨部門反非法入境者及黑工行動，突擊巡查旺角區內多個地點。

行動中，警方拘捕6名內地女子、1名持護照泰籍女子及1名持香港身份證印尼籍女子(24至39歲)，分別涉嫌「逾期居留」及「非法入境」；全部被捕人士已被扣留調查，部分被捕人士將交由相關部門跟進。

與此同時，深水埗警區聯同西九龍總區機動部隊、行動部應變大隊、水警港口分區及入境處，昨日亦展開代號「冠軍」的反罪惡及非法入境者聯合行動，突擊搜查長沙灣欽州街西36至38號長沙灣副食品批發市場，以及區內多個罪案黑點。

行動中合共拘捕20人，包括1女5男、1名內地女子、11名內地男子、1名持行街紙印度女子及一名持香港身份證巴基斯坦籍男子(21至70歲)，他們分別涉嫌「管有他人身份證」、「非法入境」、「逾期居留」、「被通緝人士」及「違反逗留條件」等罪名被捕。所有被捕人士已被扣查，案件將轉交相關部門及深水埗警區刑事調查隊跟進。

此外，元朗警區特別職務隊、元朗分區特遣隊及新界北總區機動部隊，根據線報及經深入調查後，昨日下午4時在元朗展開同一代號的反非法入境者及非法勞工行動，聯同環保署突擊搜查2間位於公庵路的車房，並拘捕2名男子及2名持雙程證的內地男子。

其中2名俱37歲男子，涉嫌僱用不可合法受僱的人及協助及教唆他人違反居留條件。其餘2名分別37及47歲持雙程證的內地男子，懷疑於車房內非法工作，他們涉嫌違反逗留條件及逾期居留被捕。被捕各人已被通宵扣查。

行動中檢獲一批證物，包括維修汽車工具、電腦、租約及公司印章。此外，相關部門人員到場視察車房內環境後，相信其中一名37歲男子亦涉嫌違反香港法例第354C章《廢物處置(化學廢物)(一般)規例》相關的規例，案件將交由相關部門跟進。