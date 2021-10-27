港大科學園設兩實驗室　研高效藥治療癌症　AI創新能源材料

癌症是人類健康的大威脅，香港大學、北京大學以及英國倫敦帝國學院三大學府組成的團隊，獲創新科技署資助逾5億港元，於香港科學園成立逾1萬平方呎的「合成化學暨分子生物學實驗室」，展開為期5年計劃，就晚期癌症藥物治療進行研究。實驗室主任、港大學化學系系主任支志明指，實驗室其中一個目標是針對肝癌、鼻咽癌及肺癌，研發新型無毒性及高效用的癌症治療藥物。

支志明指，對於已擴散的晚期癌症，常規治療通常會由多種療法組成，包括化療、免疫治療和標靶治療，這些治療方法均有缺點，且非最終解決方案。研究團隊的目標是研發具標靶向性、能完全消除癌細胞或癌幹細胞的化合物，相關藥物還需防止復發，期望可令患者的存活率提升5至10年或更長。他們會在天然藥物和產品、非天然合成化合物中尋找合適者，並會聯同製藥公司研究化合物的傳遞系統，以減低化療的副作用。

另外，港大亦獲創科署資助，在科學園成立面積達1.2萬平方呎、為期5年的「香港量子人工智能實驗室」，結合大數據、運算科學及實驗測量。港大會與加州理工學院聯手研發新能源材料和器材，正開發一個集合人工智能（AI）、計算科學和實驗數據的計算平台，以發現新材料。

首席研究員、港大化學系教授陳冠華指，由於目前使用的液態鋰電池對於海量存儲來說並不安全，故目標開發固態鋰電池，以實現更安全、更高能量密度的電力存儲，另外又會為常用於智能手機屏幕的「有機發光二極管」（OLED），研發更高效率和壽命的藍色OLED材料。