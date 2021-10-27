東方日報A1：遲來補鑊博通關　來港難逃坐疫監

豁免檢疫人士成為本港防疫大漏洞，曾引起社區爆發，早前已有消息傳出內地不滿港府寬鬆的豁免檢疫政策而拒絕兩地通關，後知後覺的港府一意孤行拒收緊措施，遲至昨日始「突然醒覺」急補鑊，指為爭取與內地恢復通關，預告將取消大部分免檢疫入境的群組，機師、船員及來港拍戲的影星勢受影響，只餘跨境貨車司機等有必要人員獲豁免。對內硬推玩殘市民的「安心出行」，康復者出院需隔離14天，對外大幅收緊檢疫，以滿足內地通關3大條件，但通關仍未有時間表，港府僅指會循序進行，且開頭只能「小規模」通關。

根據目前豁免檢疫人士類別名單，海外地區豁免類別多達12項，例如機組人員、船員、公職人員及大量金融行業人士；內地、台灣及澳門的豁免檢疫類別更多達36項，除了跨境貨車司機、機組人員、船員及金融業人士外，還包括港商、大學僱員、跨境中學生等。當局早前透露每日的豁免檢疫宗數以萬計，跨境貨車司機佔最多。本港不時有豁免檢疫個案確診，第三波疫情更可能是豁免檢疫的船員引爆，之後又爆出沙特領事獲豁免檢疫的三名子女違反豁免條件進入社區，結果確診，港府至今仍堅拒透露有否懲處。

港府昨日姍姍來遲公布將取消大部分免檢疫入境人士類別，只保留有緊急必要性及與香港運作相關的行業，例如跨境貨車司機。港府指要令香港的防疫措施與內地一致，除了要強制市民進入政府處所要用「安心出行」應用程式，亦要收緊檢疫安排，始能讓中央對通關更有信心，又指遲遲未能通關內地只會降低香港作為貿易樞紐及金融中心的吸引力，因此不會再放寬海外入境限制或改為採用與病毒共存策略。

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，目前有較多貨運人員和內地設廠的港商申請豁免來港檢疫，但隨着政府推出「來港易」和「回港易」計劃，已毋須再有此類大規模的豁免，會考慮調整上述人員來港豁免檢疫的安排。他又指不會為爭取與內地通關而放棄外地，但觀乎全球疫情趨勢，一些交往頻繁的地方疫情不如內地樂觀，要平衡通關風險。

港府未公布取消的豁免檢疫類別名單，呼吸系統科專科醫生梁子超認為，只能保留對民生及經濟有決定性影響、無其他方式替代的類別，例如跨境貨車司機或其他物流，而非拍攝電影等聲稱有利經濟的非重要活動。他又以外交人員為例，難以理解何以連領事家人都獲豁免檢疫，又認為在家或酒店隔離，均對其工作影響分別不大。他指機組人員及船員難以完全「一刀切」取消豁免檢疫，但應收緊限制，例如規定機組人員進入社區前要檢疫，否則應留在酒店，並嚴謹檢視來港換更的船員是否有實際需要。

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