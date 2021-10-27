縮減免檢入境群組　梁子超斥港府無嚴格把關　促禁商務活動豁免

港人坐困疫城近兩年，惟港府抗疫不力，多次出現走漏個案，令內地對與港通關毫無信心。港府至昨日(26日)才施施然公布一系統收緊防疫措施，包括將取消大部分豁免檢疫進入香港的群組。呼吸系統專科醫生梁子超今早(27日)在電台節目表示，即使撇除通關需要，在Delta變種病毒流行，加上本港經濟活動接近全面恢復下，外防輸入政策更加要「零容忍」。他認為現時40多個豁免群組中，一旦有個案流入社區，都可能造成大型爆發，若日後要和內地省市聯防聯控，更要控制好本港疫情風險。

梁指出，港府以往只制定豁免名單，沒有就每個豁免人士作嚴格審批，建議審視豁免檢疫的必要性，包括部分進行商務活動的人士，由於本港進行閉環管理有困難，未必能夠安排與獲豁免人士有接觸的人接受監察，因此豁免檢疫應可免則免。

此外，今日起新冠病毒確診者出院後，須隨即以「閉環式管理」，以點對點方式安排前往指定隔離地點隔離多14天，並接受健康狀況監測。政府指有關安排是為了確保患者不會因為復陽，而將病毒帶入社區，現階段會以北大嶼山醫院香港感染控制中心，作為隔離地點。而有病徵的確診者，亦需要符合4項條件先可以出院，包括體溫連續3天以上恢復正常、呼吸道症狀明顯好轉、肺部影像顯示病變有明顯改善，以及在相隔24小時，2次檢測結果都是陰性，並已過發病超過10天。