商人免檢入境擬取消　經貿商會：冀最終可換取内地通關

港府宣布將取消大部分入境人員的豁免檢疫安排，以爭取與內地通關。香港經貿商會會長李秀恒今早(27日)在電台節目表示，儘管新措施下部分商務活動會受到影響，但如果做法能夠最終換取與內地通關亦屬值得，相信業界可以接受暫時「陣痛」。

李指出，盡快和內地通關是至關重要，因本港商人投資最多的地點是內地，業界始終和內地有最多交流接觸，要確保內地對本港有信心，故本港則需要盡可能避免對內地造成疫情風險。他舉例，外國有國家採取與病毒共存的政策，但若有少數帶病毒人士到港，再傳到內地，影響會好大，認為本港需要衡量檢疫豁免或安全往返內地的重要性。

他嫌指，收緊措施下部分外商高層人員日後未能免檢疫來港，對業界絕對會有影響，但影響亦未必太大，因為很多外商對在港設辦事處，公司的辦事處可向有關高層透過不同方式匯報，相反內地很多事務都要親身辦理，包括處理銀行手續和續車牌等，因此業界十分重視逐步和內地通關，即使部分商務活動受到影響，相信若能換取與內地通關，業界都可以接受。