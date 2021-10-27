石禮謙斥政府計漏數　縱使加快建屋　料30年才可解決房屋問題

劏房戶「上樓難」，有議員今日(27日)在立法會會議上促政府助市民「告別劏房」、協調社會力量「精準脫貧」，而運輸及房屋局局長陳帆回應指政府覓得的土地可興建33萬房屋單位，以滿足房屋需求，亦會聯同其他部門向居住在不適切居所住戶提供更多支援，地產及建造界議員石禮謙斥政府計漏數，就算加快建屋，要30年才可解決問題。

現時公屋輪候冊申請宗數合共升至25.38萬宗，一般申請者的平均輪候時間上升至5.8年。石禮謙指貧窮與房屋是因果問題，而教育可解決跨代貧窮問題，認為政府「答得好唔代表做得好」，斥政府沒有真正了解問題。他舉例指，不少人未能排上長達5.8年的申請公屋輪候隊伍，該批人士亦沒有申請綜援，直指政府沒有計算真正貧窮、需要幫助的人，就算加快建屋，都要30年才可解決房屋問題。

提出質詢的議員梁美芬指出，港府應考慮參考內地採取的「精準扶貧」策略，透過向不適切居所住戶提供學習支援，提供培訓及輔導服務，讓其有向上流動機會。

陳帆回應指關愛基金在20/21年度，向非公屋、非綜援的低收入住戶發放2輪津貼，首輪惠及11萬5000個住戶、次輪惠及11萬8000個住戶；截至9月底，對非公屋、非綜援而輪候公屋超過3年的住戶，超過5萬人發放津貼，由於申請者無需申報是否在不適切居所居住，故未能提供相關資料。

陳又稱，政府提出的北部都會區及「明日大嶼」計劃可提供100萬個房屋單位，相信有足夠土地興建房屋，但認為不適宜將過渡性房屋納入房屋階梯。

對於解決跨代貧窮問題，陳指解決不適切居所需結合社會力量，呼籲「有錢出錢、有力出力」。教育局副局長蔡若蓮指政府有透過課內、外促進學生全人發展；清貧學生有獲得支援及津貼，希望引入更多非牟利組織協助學生發展。