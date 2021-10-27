北部都會區需大量創科人才　議員轟政府培訓資助「得個講字」

早前發表的《施政報告》建議設北部都會區，當中包括預計可容納約15萬個創科產業職位的新田科技城。有議員關注政府有否相應的創科人力資源規劃，惟創新及科技局局長薛永恒只表示政府已經在2019年作出人才估算，並一直有人才培訓計劃，被議員炮轟沒有就未來融入國家創科發展制訂新方向，有議員更批評政府在資助人才上「得個講字」。

提出質詢的議員黃國健批評薛在回應議員提問時只列出政府過去的成績，卻沒有談及新發展方向。黃指香港未來將更融入內地發展，促政府作出具體的人才規劃，認為即使政府現時未有規劃，亦要盡快開始準備。薛重申政府有清楚的人力資源推算，本港現時大約有9800名STEM學生，政府會積極吸納學生畢業後投入科技市場，亦會與各大學檢討相關課程是否與時並進。薛又指政府不會突然作出人力資源估算，但會定期、恒常地評估人才需求。

議員林健鋒則指全世界都在爭奪人才，內地亦為創科人才提供不少優惠，甚至提供住所及協助人才子女安排學校。林批評香港在資助人才方面一直「得個講字」，質問政府會否明確地為人才提供稅務、廠房、或生活上的優惠。薛回應指政府已經落實傑出創科學人計劃，資助大學吸納人才，而人才若在香港進行研發工作，政府亦會提供百分之三百的扣稅。

另外，亦有議員關注本港教育不能配合創科發展。議員蔣麗芸稱，曾有年輕人向她反映，希望了解政府未來需要哪方面的人才，好讓年輕人修讀相關科目，而議員梁美芬則指不少大學反映在理科收生方面有困難，因為中學生需要修讀通識科，導致過去10多年中學教育重文輕理，認為政府應該從中學開始培訓創科人才。

薛回應稱，在考慮配合國家發展後，香港未來在生命健康方面有創科優勢，他鼓勵年輕人擁抱創科發展的大趨勢，相信只要年輕人打好STEM基礎，總有用武之地。他又認為若要吸引年輕人選修創科專業，政府首先要製造蓬勃的創科發展環境。