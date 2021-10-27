地盤工涉前年旺角暴動　官不肯定有參與判無罪

前年11月理大爆發衝突期間，多區亦出現示威衝突。當時一名地盤工人在旺角被捕，被指參與暴動及身處非法集結時使用蒙面物品。他上月於區域法院否認控罪受審，至今天（27日）被裁定罪名不成立。法官指控方未能證明被告來自暴動現場，因此判被告無罪

被告葉家明（24歲），被指於2019年11月16日，在旺角彌敦道與山東街交界參與暴動，及在非法集結中使用一個口罩。控方指當日凌晨約有70名示威者在彌敦道與山東街交界集結，有人向警方照射雷射光、堵路、撐起傘陣與警方對峙及投擲磚塊、汽油彈等，警方發出警告着示威者離去但不果。警員其後沿彌敦道向尖沙咀方向掃蕩，一名警員行至奶路臣街時，聲稱見到被告置身於人群前方，然後轉身跨過車路中央分隔欄。警員於是追上，後與同袍在恒隆銀行中心外截停被告。被告警誡下表示「我無嘢講」，被告被截停時身穿黑衫黑帽及藍色口罩。而辯方則指被告於奶路臣街被捕，並沒有參與控方所指的暴動。

暫委法官李志豪裁決時指，雖被告身穿深色衣服、戴口罩於深夜出現，且附近不久前更發生暴動，但控方未能證明被告被捕前從何處來，亦未能證明被告從暴動方向而來，是跨越花槽之人。由於法官未能排除被告或是在旺角街上，看見警方進行掃蕩，便跟隨他人跑走，遂裁定被告2罪不成立。