後巷擋警追疑犯　地盤工阻差罪成囚7個月

去年10月31日有市民在旺角聚集，表達對「831事件」的關注。期間一名地盤工被指故意撞向警員，使警員無法追捕聚集人士，因而被拘捕。他事後否認一項故意阻撓警務人員罪，在西九龍裁判法院受審後，今天（27日）被判罪名成立。裁判官直斥被告的行為可能挑動群眾的情緒，須判處具阻嚇的刑罰，最終判被告即時監禁7個月。

40歲被告曾荣標，2012年從內地移居香港工作。控罪指他於2020年10月31日，在旺角太子道西157 號地下15號舖後巷，故意阻撓在正當執行職務的警務人員。

裁判官裁決時指，控方指稱當時警員正在追捕一名聚集人士，及後疑犯逃入後巷，警員大喊「警察，讓開！」途人都紛紛退讓，唯獨站在後巷轉角處的被告，卻突然橫移到後巷中央，結果與警員相撞，最終警員失平衡倒地。被告則辯稱，當晚他是打算到旺角「看熱鬧」，及後在後巷吸煙時，突然被人撞倒，事後才知對方是警察。

裁判官裁決時指，被告作供不誠實，他聲稱事後才知與警察相撞，但會面錄影時卻承認一早知道對方是警察，出現重大分歧。加上警員供稱，他在進入後巷前與被告曾有眼神接觸，故肯定當晚案情正如警員所述，裁定被告罪成。裁判官表示，當日被告一身示威者裝扮，即黑衣黑褲、黃口罩及黑帽，是有備而來，而且其行為可能挑動他人情緒，故判處被告囚7個月。