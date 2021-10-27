疫下視像會議激增　私隱署聯多國機構向服務商發保障資料指引

個人資料私隱專員公署連同來自澳洲、加拿大、直布羅陀、瑞士及英國的5個資料保障監管機構，於今日(27日)發表聯合聲明，向視像會議公司表達環球共同的私隱期望。聲明列出主要視像會議公司在提供服務時，為保障個人資料而匯報所採取的良好行事常規，同時指出一些可以改善地方。

個人資料私隱專員鍾麗玲指出，新冠肺炎全球大流行令視像會議軟件的使用量大幅上升，為應對隨之而帶來的環球私隱保障憂慮，私隱公署聯同其他5個資料保障監管機構，自去年7月起與其中4間最具規模的視像會議公司，包括思科、谷歌、微軟及Zoom進行建設性交流。

同時，聯署機構向視像會議公司指出可以進一步改善保障個人資料的行事方式，例如向視像會議服務的所有使用者提供端對端加密選項，並就不同程度的加密向使用者提供清晰易明的資訊；就儲存資料地點方面向使用者提供全面的透明度；在可行情況下，容許使用者選擇他們的個人資料會經由哪些地方或司法管轄區傳輸或儲存；如涉及與域外司法管轄區的第三方共用資料，須落實保障措施等。