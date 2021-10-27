體育園可承接全運會賽事　政府指港有條件辦水上運動高球項目

廣東、香港、澳門將承辦2025年第15屆全國運動會（全運會）。有議員關注啟德體育園如何配合全運會賽事，以及香港體育學院的翻新工程等。民政事務局長徐英偉指啟德體育園料於2023年中落成，有充足時間承接全運會賽事，而且強調本港有條件舉辦水上運動及高爾夫球項目，並相信商界經奧運後會更有意欲投資體育項目。

徐指三地政府亦會與國家體育總局開會，目前未決定開幕及閉幕禮在哪裏舉辦，但在地理優勢上，本港有條件舉辦水上運動及高爾夫球項目。而劍擊、乒乓球、羽毛球等頊目亦是港隊的強項。

對於啟德體育園興建進度，他指曾到場視察，亦將評估其可持續營運情況，又指體育園落成後有時間運作，從而承接全運會的賽事。另外，他提及香港體育學院的新設施大樓興建時，將確保體院的訓練不受施工影響，因為訓練場地與地盤有一定距離，同時會增設靜音設施，確保運動員訓練時不受影響。

議員陸頌雄建議鼓勵商界投資體育項目，從而作為扣稅的試點，藉此鼓勵商界投資體育發展，徐指經奧運後商界應了解到體育投資會帶來正面收益，有助提升品牌形象，商界應會更加願意發展體育項目。