議員：「唔好咁啦，我哋想踢波啫」 促政府增建體育場地

港隊在東京奧運、殘奧和全運獲得佳績。有議員今日(27日)在立法會上指本港運動設施不足、「炒場」問題嚴重，促政府改善體育設施，直言「唔好咁啦，我哋想踢波啫」。民政事務局局長徐英偉指政府已經委派顧問諮詢不同持份者，將來會興建不同運動設施滿足市民習慣。

議員鄭泳舜指全港欠缺846個體育場地，希望政府推出體育及康樂設施第2個5年計劃。議員陳沛然則指政府統計是以全港人口計算社區欠缺多少球場，實際上多區未有足夠設施，質疑政府會否在「明日大嶼」新增15個足球場就當作解決問題，直言應該分區計算。

徐英偉指按《香港規劃標準與準則》而言，康樂及文化事務署欠缺11.8個體育館、12.9個11人足球場等，已經委派顧問研究市民習慣以新增不同體育設施。對於體育及康樂設施5年計劃，他指26個項目中，21個已經獲得立法會撥款、涉款約77億港元，當中7個項目會在今年內開放、9個已經展開工程、5個將於今年內動工。

對於舊區會否重建體育設施，徐以跑步作例子，指「市民好叻，周圍跑，鍾意跑步可以跑山」，但政府會加速新設施的規劃進度，望立法會支持。至於本港多區足球場不足，他指20/21年度的財政預算案中，政府撥款逾3億改善足球場設施，但認為成熟地區缺乏土地興建球場，會繼續努力。