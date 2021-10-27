過去5年53公務員暫停發放增薪　當局指外國薪效掛鈎港不宜套用

公務員表現多年來惹人詬病，有議員表示有意見認為公務員每年所接受的工作表現評核過去於慷慨，要求政府全面檢討公務員評核及增薪制度，包括引入更有效的獎懲制度，又關注過去5年因表現欠佳而被暫停或延期發放增薪的公務員數目。政府回應指有53人在過去5年被暫停發放增薪，以2017年17人為最多。至於會否參考外國做法將公務員表現與薪酬掛鈎，局方指有關安排不宜直接套用於香港。

議員謝偉銓今(27日)提出書面質詢，表示有評論及研究報告指出，公務員增薪制度過於寬鬆，未能達致提升公務員表現的目標。例如，絕大多數人員在6個表現評級中獲得最佳的3個評級、部分人員多年來在評核報告中所獲評語一成不變，以及暫停或延期發放增薪的個案極少。

他要求當局交代過去5年各表現評級中的人數比例，建議當局考慮參考內地或海外國家的做法，為每個表現評級設定獲取人員比率上限，以期更有效地區分表現優秀與不稱職的公務員，及確立薪效掛鈎制度。

公務員事務局局長聶德權回應表示，過去5年有53人被暫停發放增薪。至於2021年有68,387人到達頂薪點，較2017年減少約1.3萬人，他指雖然暫停或延期發放增薪的做法並不適用於已達所屬職級頂薪點的人員，但他們如果表現欠佳，定會影響晉升機會，管方也會考慮其他如調職、培訓等管理措施。對於表現持續欠佳的公務員，如有關人員在特定觀察期內仍沒改善表現，政府亦可根據《公務員（管理）命令》第12條基於公眾利益而着令他們退休。

對於可否參考外國做法令薪效掛鈎，聶表示過去曾作研究，每個國家均基於特定需要而採用不同的公務員薪酬管理方法，這些國家與香港在文化、社會和政治環境方面迥然不同，故此不適宜將個別國家或地區的薪酬安排直接套用於香港。他又指評核人都應根據受評人的實際工作表現給予評級，而不應預設評級的分布比率。當局並無備存整體公務員在年度評核報告中所得評級的分布數字。