上學年教師流失率未有顯著跌幅　楊潤雄：近年大致平穩

學界受移民潮等因素影響，學生及教師流失。教育局局長楊潤雄今(27日)稱，2020/21學年幼稚園、小學、中學及特殊學校的教師流失率為4.5%至10.2%，流失率與往年相若。最新的教師流失率仍在編制中，據局方觀察，開學至今，學校運作大致正常，有足夠的合資格教師任教；而隨着學齡人口下降，教師的需求相應減少。

楊潤雄今書面回覆議員提問時稱，幼稚園教師流失率最高，為10.2%，較上一學年的12%下跌；小學的流失率為4.5%，與上一學年相同；中學流失率為4.8%，亦與上一學年相同，而特殊學校的流失率為5.4%，較上一學年下跌1.7%。

若以教師的首個主要任教劃分，小學方面，任教英國語文的教師流失率最高，達5.3%；其次為圖書館課，為5.1%。中學方面，流失率最高的是設計與科技，為10.8%。

楊指教師流失的原因包括退休、進修、轉往其他類別學校任教、從事其他行業、以其他私人理由離職等。根據近年統計數字，學校整體流失率大致平穩。

局方會繼續加強教師培訓及專業發展，包括由2020/21學年起，落實教師專業階梯，優化為新入職教師、在職教師及擬晉升教師提供的培訓，當中包括關於《憲法》、《基本法》、教師專業操守的內容。