議員促政府檢討跳蚤市場規管　局方指無意建立新發牌規管制度

有議員認為富有特色的跳蚤市場都是吸引旅客的生招牌。

作為本土經濟的一環，本港不乏跳蚤市場。不過當中較為成功的屯門小欖跳蚤市場於本年8月發生大火，逾100個檔口被完全燒毀，有議員認為政府往往在首次批出場地時做足文書、巡查等工作，但續約則似乎「冇人理」，希望政府全面檢討對該等市場的規管政策。政府則指跳蚤市場屬於臨時性質的商業經營，現時無意建立新的發牌或規管制度。

議員廖長江指，全世界富有特色的跳蚤市場都是吸引旅客的生招牌，雖則疫情減少旅客人數，但仍可惠及本土經濟發展。不過，廖指出在缺乏政府支援下，跳蚤市場很難「做大」，例如屯門小欖跳蚤市場雖有青馬大橋景觀，但多年來因為佔地縮小無復當年盛況。《施政報告》建議成立文化體育及旅遊局，廖認為在此前已應定立政策支持市場營運，完善環境衞生、安全配套等。

至於議員柯創盛則指，營運墟市的手續繁複，政府缺乏直接支援，令到營運者想物色地方「益街坊」，亦要過五關、斬六將，希望政府檢視「框框條條」、拆牆鬆綁。提出質詢的議員田北辰問及政府會否規定營運者須取得牌照及許可證，以及監管營運者履行有關條款的措施等。

發展局局長黃偉綸回應指，跳蚤市場屬於臨時性質的商業經營，如要面對繁複及耗時甚久的審批程序，根本難以展開營運。他強調政府考慮問題時，要顧及施行規管不會過分窒礙小型商業活動發展，所以現時無意建立新的發牌或規管制度，認為繼續由各政策局及政府部門根據各自範疇處理跳蚤市場申請事宜、監察及執行要求屬合適做法。