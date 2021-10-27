強積金轉年金　憂社會未必接受　勞福局暫不考慮強制

新一份《施政報告》提出，將一步探討如何鼓勵市民，將強積金一筆過資產轉化為年金。對於政府多次否認強制落實有關安排，有議員今日(27日)質疑為何在回歸前可推出強積金，但現在卻指不能推出其他強制性措施如「過關碼」。勞工及福利局局長羅致光重申，由於港人仍未接受做法，故暫時不作考慮。他又將領導一個專責工作小組，就鼓勵市民將強積金資產轉化為年金展開研究，目標在現屆政府任期內向特首提交報告，提出適用於香港的可行方向。

議員葉劉淑儀在會上表示，在回歸前亦是強制推出強積金計劃，當時社會有極大爭議，質疑為何到現時「乜嘢強制嘅嘢都做唔到」。羅回應指在進行政策研究分析至決定時，需要檢視任何可能性。就強制員工將強積金轉換為年金，他指暫未見現時香港社會接受，故不作考慮。

政府將於下個立法年度就取消強積金對沖安排提交條例草案，並在「積金易」平台於2025年全面運行時實施安排。屆時政府亦會落實為低收入人士代供強積金。議員柯創盛擔心取消對沖安排會引發「炒人」熱潮，勞工界議員潘兆平則關注政府會否為家庭主婦代供強積金以加強退休保障制度。

羅致光表示擔心會出現遣散潮，原因是有不少僱主未必明白道理，誤信錯誤分析及惡意謠言解僱員工。他強調對僱主而言，最好是保留聘用時間較長的員工，因日後不能對沖的遣散費及長期服務金累積承擔額是會較低，強調僱主在法例生效前或後不久遣散員工是沒有「着數」。他又指，政府暫時未有計劃為沒有工作人士代供強積金。

議員吳永嘉表示在大灣區融合下，應完善跨境福利可攜性。他關注局方有否就內地港人的退休保障及福利金過境問題與內地討論，甚至將廣東計劃及福利擴展至其他內地省份。羅指政府未有計劃將廣東及福建計劃推廣至其他省份。