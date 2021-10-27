相思灣村村霸有保護傘　執手尾由市民埋單

西貢相思灣村土地亂象停不了。東方傳媒機構(下稱「東方」)去年獨家揭發該村內違建道路及僭建碼頭事件，惟涉事村霸依然目無法紀，違規經營的水上活動店所在建築物早前雖被地政總署拆卸，村霸及後仍「流竄」經營，並在附近霸佔官地繼續「擺檔」。對於村霸違規完又違規，學者直指政府不能讓事件無日無之，部門跟進有關違規問題，清拆及善後工程費用卻統統由公帑埋單，至今更未對罪魁禍首的村霸作出檢控及追究，對納稅人不公平，認為不應慷市民之慨替村霸收拾爛攤子。

村霸黃子洋惡行雖多次被東方踢爆，但違法情況持續，其經營的水上活動店亦仍有營業，可見背後一直受「保護傘」保護。而規劃署早前已指出，有關水上活動店在《清水灣半島南分區計劃大綱核准圖編號S/SK-CWBS/2》上劃作「鄉村式發展」地帶，並非新界豁免管制屋宇的處所內作商店及服務行業用途，必須先取得城市規劃委員會給予的規劃許可，才可經營商舖，否則屬違例發展。7月23日，地政總署派出多名建築工人到場，駕駛挖泥機拆卸相關建築物。

但黃子洋的店舖並未因此關門大吉，反而將租艇的設備及器材搬到附近空地，並架起帳篷，繼續做生意。然而，村民不滿包括由黃子洋在村內經營的水上活動店肆意經營，假日吸引遊人到訪，大量車輛造成交通阻塞及違泊問題，有人更利用空地作停車場大收買路錢。加上上址多間村屋亦一直丟空，當中包括神秘丁屋至今未獲批小型屋宇完工證(俗稱滿意紙)，惹來套丁疑雲。外籍居民及非原居民代表原定本月10日在村公所外召開聲討大會徹底反擊，惟因颱風關係取消。

在村民強烈反對聲下，相關部門曾作跟進，並取締水上活動店擺於附近官地的設備及帳篷。惟掃蕩後，亂象近日又再故態復萌，黃子洋的水上活動店又再在舊舖前的空地「東山再起」，架起紅色帳篷擺檔經營，且多日來客源不絕，有不滿的村民因而怒吼：「咁即係完全冇用，佢又喺番度！」

此外，日前有政府人員在相思灣村曉波徑附近一處斜台進行工程，鑿開石屎，該斜台看似可用作上落獨木舟的「碼頭」，兩日後上址鋪設的石屎被鑿去，並圍上鐵絲網，豎立政府土地的告示牌。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強說，村霸的違法行為存在已久，而犯罪就必須執法。若長期寬鬆會予人包庇之嫌，而引發的違規行為需政府部門跟進，並用公帑執手尾，更是不公平。水上活動店周而復始地違規經營，不用媒體報道，亦已引起居民不滿，執法不力亦會打擊政府威信。他認為相關部門必須嚴肅跟進，檢控有關人士，杜絕違規行為。

地政總署發言人表示，該署曾於10月初就曉波徑附近政府土地上的帳篷及雜物採取執管行動，並根據《土地(雜項條文)條例》(第28章)在現場張貼通知，飭令佔用人在期限前停止佔用有關土地。佔用人已在期限前自行移走帳篷及雜物，該署會繼續密切留意情況及適時採取執管行動。

另外，就日前人員修復曉波徑附近一斜台，該署發言人說，由於該未經批准的石屎斜台於限期屆滿後仍未移除，西貢地政處委派承建商清理。