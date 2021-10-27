保險經紀疑遭迷姦案　被告稱事主暗示可上床

女保險經紀上門傾保單時疑遭迷姦案，今天（27日）在高院續審。被告自辯表示，女事主飲酒後雖然面部「有啲紅」，但絕對不是失去意識。當日她忽然由摺櫈走到睡床，再伸手觸碰他的手，「似乎畀緊訊息我，可以同佢上床」，兩人於是便開始互相接吻及性交。過程中被告想起事主曾說過「我有方法令佢哋（客戶）搞完一定簽」，他擔心事主會利用性交來威脅他，暗忖「會唔會係一個局」，於是中途把手機放在房內牆架拍片。

現年37歲的被告林劍峰，被控告於2018年8月29日，在東京街東寧大廈的一個單位內強姦X。被告供稱，案發時段他在一間跨國科技公司任職銷售員。約於2015年，他透過微信交友功能認識X，期間X問他有沒有興趣援交，並開價3500港元，但最終沒有成事，雙方亦無再聯絡。至2018年7月，被告想為父母買醫療保險，他在微信朋友圈見到X上載了一些保險資料，他於是聯繫X，並相約在7月見面。席間被告見X似乎心事重重，精神狀況欠佳。

被告續指，案發當日他再約X見面，兩人談保險之餘亦有談私事，X提到前一天與男友「嗌大交」。被告形容當日X更見憔悴。飯後X提出上被告住所，她不介意被告的父親仍在家。被告於是帶X回家，由於被告家有養狗，而X又不喜歡狗隻，他便決定與X在其房間傾談，被告坐在床上，X則坐摺櫈。傾談間X問有沒有啤酒，因家中沒啤酒，被告落街買了2罐，X挑了其中一罐並打開飲用。

被告憶述，飲酒期間被告問X「多唔多人搵你買基金、年金？」X說客戶來自各行各業，更指「我咁後生，人哋點會貿貿然見一兩次就簽咁大嘅單，一定有其他嘢」、「上床搞嘢都係各取所需」，被告問她「唔怕搞完嘢唔簽？」X即說「我有我嘅方法令佢哋搞完一定簽」。被告聞言感到愕然。其後，被告離開房間去廁所，返房後便見X躺在床上，被告坐到她旁邊，X此時伸手觸碰他的手，他覺得是「可以上床嘅訊息」，兩人開始互相親吻，X又轉身讓被告協助脫去她的連身裙及內衣褲。被告指，脫衣及性交期間X從沒反抗，又認為X沒有飲醉，「肯定知自己做緊咩」。