港大下學年開7個新課程　5個與大數據及數碼科技相關

香港大學今(27日)公布，下學年推出7個新課程，其中5個與大數據及數碼科技相關，以迎合社會急速發展，對相關領域的人才需求日益增加。該5個課程分別為工學學士(數據科學及工程)、理學士(生物訊息學)、工商管理學學士(商業分析)、文學士(人文及數碼科技)及理學士(營銷分析及科技)。上述各個課程的聯招學額分別為15至70個不等。

新學年開辦的工學學士(數據科學及工程)，將提供30個聯招學額。課程總監鄭振剛表示，此課程專注於數據科學的計算和工程方面，例如機器學習、人工智能、大數據基礎設施等。另外，課程強調數據隱私、道德和法律問題，以及隱私保護技術方面的知識。此科較注重學生的英文及數學科的文憑試(DSE)成績，學生選修DSE數學延伸部分M1或M2亦有加權，亦設有面試。

另一新課程理學士(生物訊息學)，首年提供15個聯招學額。課程統籌聯席主任何永基表示，不少大學提供的生物訊息學課程均為碩士或以上，而港大則提供本港首個相關學士課程。此課程結合生物、數學、統計學、生物醫學及電腦編程，以培訓未來生物醫學數據科學專才，以應付全球醫療行業正經歷的大數據革命。

至於其他課程，文學士(人文及數碼科技)課程聯招學額有50個，理學士(營銷分析及科技)課程聯招學額有25個，工商管理學學士(商業分析)課程聯招學額有15個；而理學士及法學士(雙學位課程)則有20個，心理學則有70個。

由於大學學額沒有增加，港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅說：「會視乎哪些課程，學生對課程有較少的需要(而調整學額)，但以學院整體來說，學額數目沒有太大分別。」