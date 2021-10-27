政Whats噏：近半建制議員評分下跌　蔣麗芸包尾

喺泛民主派總辭同被取消議員資格(DQ)後，立法會僅餘1名非建制派議員、即醫學界陳沛然。最新嘅民調結果顯示，19名地區直選同俗稱「超級區議會」功能界別嘅建制派議員中，近半評分下跌，而民建聯港島區直選嘅張國鈞同九龍西直選嘅蔣麗芸(Ann)，所得評分排喺尾二同包尾添！阿Ann回應話一直都係咁樣表現同發言。

香港研究協會喺本月13日至25日成功訪問咗1269名18歲以上嘅市民，評分以1分最低至5分最高。結果顯示，喺5個直選選區同「超級區議會」功能界別共19名建制派議員，當中9人嘅評分下跌，而阿Ann嘅評分下跌0.33分，僅得1.82分，唔單止喺九龍西亦係咁多個議員中評分最低嘅一個。

佢嘅黨友、港島區直選嘅張國鈞亦唔好得去邊，評分只有1.91分，喺當區排包尾位置，以19名議員計，佢排尾二。

其實，喺阿Ann所屬嘅九龍西同張國鈞所屬嘅港島區，全部議員嘅評分都下跌，譬如九龍西嘅梁美芬同Ann嘅黨友鄭泳舜，評分分別跌至2.16同2.09，而港島區嘅葉劉淑儀亦微跌至2.24，郭偉強就跌至1.96；而新界東嘅3名議員葛珮帆、容海恩同陳克勤嘅評分都有下跌，分別係2.21、2.10同2.02分。

對於上述嘅調查結果，相關調查機構就話反映普遍市民對大部分議員嘅表現未感滿意。

阿Ann就回應東網查詢，話自己喺議會發言同表現如終如一，又話自己都曾經上過較高名次，認為評分有高有低係正常，可能同問卷調查樣本唔同有關，佢仲強調不論評分高低，身為議員都要盡力工作，唔應該受評分影響。