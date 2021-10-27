今增5宗輸入病例　國泰貨機男機師中招　愉景灣閒澄閣寓所納強檢

新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心公布，本港今日(27日)新增5宗輸入個案，涉及2男3女，患者年齡介乎10至77歲，分別自美國及巴基斯坦入境，4人曾接種新冠疫苗、皆由高風險的A組指明地區抵港。截至現時，至今本港累計確診個案12,336宗。

今日新增個案中，涉及一名54歲男病人(個案編號：12341)，居於愉景灣海澄湖畔二段閒澄閣(H2座)，患者為1名貨機機師，曾於上周四(21日)離開香港前往美國，並於本周一(25日)經「CX075」航班返抵香港，上周二(19日)在港進行的檢測結果呈陰性，即未有染疫。他抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行病毒檢測，結果呈陽性，證實中招。

病人無出現病徵，曾於3月10日及4月8日在港接種兩劑由內地及德國共同研發的復必泰疫苗。為審慎起見，他於潛伏期在港曾居住和到訪的地點已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在明日(28日)之前接受強制檢測。

國泰航空表示，確診的貨機機師執勤由美國安克雷奇(Anchorage) 起飛的「CX075」貨機航班，於本周一抵港，現正接受適切的醫療診治。有關貨機會按香港港口衞生署的標準進行徹底清毒。該公司亦會按照衞生當局的指示協助當局跟進追蹤與患者有緊密接觸的人士，而所有執勤機組人員均已接種新冠疫苗。