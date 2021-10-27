海洋公園疫下入場人次大減36%　淨虧損高達逾11.1億元

海洋公園早前瀕臨破產倒閉，最後在去年5月終獲港府撥出54億港元「救亡」，惟情況卻如救焚投薪、愈救愈亡，皆因公園自去年年中至今年2月期間，有40%時間因新冠肺炎疫情而暫停開放，導致其財政狀況再度出現危機。根據海洋公園財務報告顯示，在2020至21財政年度的入場人次下跌至140萬，較上一年度大幅減少36%；收入則下跌45%至約3.9億港元，扣除政府資助前的經營虧損淨額為逾11.1億港元。

海洋公園公司的財務報告指，為遵從政府因應疫情發出的指示，公司在本財政年度，即由去年7月1日至今年2月17日期間，合共146天需要暫停開放，佔公園營業時間的40%，在此期間，公園完全失去來自訪客的一貫收入來源。即使公園可於今年2月18日起重開，其客容量亦受到對主題公園、公眾娛樂場所及食肆之處所容納量和社交距離指示所限制。

另外，公園在本財政年度的入場人次亦因而下跌至140萬，較2019至2020年度的220萬入場人次大幅減少36%；收入由1年前的逾7.1億港元大跌45%，至約3.9億港元。扣除政府資助前之經營虧損淨額為逾11.1億港元。