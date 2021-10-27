電檢修訂條例三讀通過　危害國安電影禁絕上映

《港區國安法》生效後，政府提出修例建議立法規定，檢查員須考慮影片上映會否「不利」國家安全，並賦權政務司司長可指示電影檢查監督，撤銷就不利國安影片已發出的豁免證明書。立法會今(27日)三讀通過《2021年電影檢查(修訂)條例草案》，惟有議員擔心條例未能涵蓋網上平台，商務及經濟發展局局長邱騰華回應指，將互聯網影片納入規管，涉及其他政策和執法考慮，需要更長時間研究，故不應拖延現時的修例進度。

議員周浩鼎表示，經歷2019年反對修訂逃犯條例示威後，有不少電影公然挑戰國家主權，原有的電影檢查條例存在維護國家安全的漏洞。他認為條例顯示，即使香港已經有《港區國安法》，但仍有不少法例或制度需要改善。委員會主席馬逢國表示，隨着《港區國安法》實施，政府有憲制責任作出修例。另外，針對網上影片平台的規管問題，馬逢國認為政府有必要仔細研究。他又指基本法上，言論自由和國家安全必需取得平衡，呼籲政府向業界清楚解說，避免業界觸犯紅線。

議員陸頌雄批評民主派即使失去了議會抗爭，但仍然不斷刷邊求，投過文化和電影產業，宣揚恐懼、危害國家、醜化香港等訊息。對於有人擔心會限制電影創作自由，陸認為任由黑暴電影上映，更加會破壞電影生態，業界淪為拍攝政治炒作題材，故絕對有電影把關的需要。他又指即使修例亦有漏洞，因為網上平台並未受到規管，應該將本地串流平台納入規管，又促政府巡查有否區議員在議員辦事處播放違法電影。

議員梁美芬指曾經在影院觀看電影《十年》，批評電影煽動港獨、製造仇中情緒、美化自焚等行為，政府當時卻坐視不理，毫無監管，她認為類似的激進電影某程度上造成2019年大規模示威。她又指最近書籍《八國聯軍正義之師》在書店上架，批評內容破壞人倫，質疑書店為何沒有相關監管，要求政府積極監管。

邱騰華回應指，相信修例不會影響電影業的正常運作，法律修訂更能避免電影業誤墮法網。對於社會上有聲音認為應將互聯網影片納入規管，邱認為需要全面及小心研究，更涉及其他政策和執法考慮，需要更長時間研究，故不應拖延現時的修例進度。

《2021年電影檢查(修訂)條例草案》將修訂《電影檢查條例》，調整影片檢查機制，使在影片的上映或發布會不利於國家安全的情況下，該影片的上映或發布得以禁止；賦權檢查員可施加條件，規定影片須加入指明告示以獲核准上映，及賦權電影檢查監督索取關於影片的上映的資料。

修例亦會擴大若干涵蓋錄影帶及雷射碟的條文範圍，以涵蓋其他影片實物儲存媒體，及賦權商務及經濟發展局局長委任公職人員，在審核委員會的會議上代其行事，調整須委任至審核委員會的非官方委員的人數，令委員會的工作更具彈性。另外，督察亦賦權為執行該條例而進入及搜查任何地方，調整須為此取得手令的規定，若有電影涉違反國家安全，亦會被對施以較重罰則。