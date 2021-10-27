新田購物城或作企業及科技園　牛潭尾土地用途研究2023年內完成

新一份施政報告提出北部都會區大計，規劃署早前完成的第二階段棕地檢視工作，認為牛潭尾地區約18公頃棕地可作房屋發展。由於北環綫或於牛潭尾設站，為更全面檢視牛潭尾地區的土地用途，當局建議進行《牛潭尾土地用途檢討研究》(《檢討研究》)。發展局今（27日）回應議員質詢，指短期内會展開研究，目標是於2023年內完成。另外，局方又初步建議將新田購物城位作企業及科技園用途。

發展局稱，由於政府於2019年已為新田/落馬洲發展樞紐展開可行性研究，牛潭尾土地廣闊，涉及共約80公頃土地，當中包括棕地群、寮屋區和常耕或荒置農地，故建議進行《檢討研究》，並審視用地在基建上的限制和整體發展潛力，以助日後敲定牛潭尾地區的發展模式和安排更細化的研究。該局又指，不排除以任何合適的方式(包括「新發展區」模式)爭取充分善用所涉及的土地，目前難以就發展模式及收地補償安排作任何定案。

該局又稱，目前未有考慮把凹頭納入就牛潭尾地區的《檢討研究》，因凹頭一帶的土地大部分的用地已有多個私人的發展項目、公營房屋發展研究及已落成的私人房屋發展。

發展局又指，在《新田/落馬洲發展樞紐的可行性研究》的初步土地用途規劃中，建議作企業及科技園用途，並會在即將展開的勘查研究中再作仔細研究。該局又指，會爭取於2024年起分階段為新田/ 落馬洲發展樞紐展開工程，而企業及科技園則為有潛力可較早展開的工程。該局補充，在有關工程啟動之前，若業權人有任何計劃把該用地作合適的短期用途，當局會評估個別情況及作適當考慮。