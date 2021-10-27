疫情衝擊民生經濟　政府擬增撥23億元推8項支援措施

澳門政府擬增撥23億澳門元應付疫情對民生及經濟的衝擊。

澳門經濟受新冠肺炎疫情反覆，對民生和經濟造成衝擊，澳門行政會今日(27日)完成討論《修改2021年財政年度預算案》法律草案，計劃再追加23億澳門元。惟由於向經營者及就業人士發放支援款項的措施尚未配備公共財政資源，澳門政府建議透過是次預算修改，從財政儲備調撥款項，為落實該措施提供所需的財政資源，並建議送立法會以緊急程序處理。

澳門政府又透露，聽取社會各界意見並綜合研判目前形勢後，公布將於今年內推出8項支援措施，以紓緩中小企的經營壓力及就業人士的困難。澳門財政局局長容光亮預計受惠就業人士約10.3萬人，受惠商號經營者約1.5萬人。

為此，法案追加中央預算「共用開支」的開支澳門元23億元，並根據第8/2011號法律《財政儲備法律制度》的規定，使用超額儲備款項以增加中央預算的收入，以便作相應抵銷。

基於上述的預算修改，今個財政年度澳門特區一般綜合預算的開支總額修改為澳門元1,058億澳門元，而今個財政年度澳門特區一般綜合預算的結餘金額仍為澳門元5.97億澳門元，該預算結餘僅由自治部門及機構預算執行結餘所組成。

澳門政府本年度繼4月因應疫情後，再度提出修改財政預算案，上次修改涉及在超額財政儲備中調撥逾91億澳門元，以及追加澳門基金會逾4.8億澳門元的開支。