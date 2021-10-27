斥反中亂港分子癱瘓立會　李家超：叛港利益其心可誅

今天(27日)是本屆立法會會期內最後一次大會，立法會事隔13年再次辯論告別議案。多名議員在會上批評在前年社會運動期間，反對派議員在議會內「拉布」及製造混亂情況。政務司司長李家超發言時狠批一些抗中、抗內地，肆意抹黑及挑撥矛盾的反中亂港分子，肆意拉布破壞議會，更有議員涉危害國家安全被起訴，背叛香港利益，令香港蹉跎歲月，意圖拉倒「一國兩制」，其心可誅。

李家超指過去數屆議會因有多項立法項目未能處理，而未能辯論告別議案。他指在國安法落實後，社會由亂轉治；至於在完善選舉制度下，不會再讓背叛香港利益的叛徒、反共份子及外國代理人進入管治體制，讓立法會回歸理性。

他重提過去立法會亂象嚴重破壞議會正常運作，有反中亂港分子在與多項與民生息息相關的立法及撥款審議中，濫用程序及權力，重複發言及點算法定人數，以「拖死」及癱瘓立法會，拖跨政府施政。自去年12月故意製造破壞的議員離開議會後，議會運作終重回正軌。

建制派「班長」、議員廖長江表示，過去兩屆立法會錯失告別議案辯論，都在社會爭拗趨偏激氛圍下，反對派議員借題反揮，瘋狂拉布所致。在前年黑暴中，反對派議員在議會內拋擲惡臭物品及集體包圍主席等，癱瘓內會運作長達半年，更爆發肢體衝突，企圖劫持立法機關來威逼行政機關。他指眼見原本較溫和的反對派議員，被激進派牽着鼻子走，最終將政治凌駕經濟民生，走上攬炒不歸路，實在令人唏噓。

他表示，今日香港已跨過黑暴，議會回復秩序，形容今次告別的是往昔特區不設防，任由反中亂港分子，蒙混進入憲制機關，勾結外力危害國家安全的危險境況。

今屆立法會經歷不少風波，議員陳振英就回憶任期內難忘事件，例如初上任時每逢周三及周四立法會會議點算法定人數鐘聲響不停，即使回家鐘聲亦如伴其左右。

他又指前年議員石禮謙需主持逃犯修訂條例法案委員會選舉，當時遭反對派議員粗暴攔阻，混亂中更有人倒地送院，情況是匪夷所思。他當時有份護送石到會議室，回家後發現手臂被撞擊出現一大片青瘀，直言未有想過在立法會開會會受到工傷。