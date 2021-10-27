新界九龍的士盜竊案劇增　警拘38歲慣賊

東九龍總區刑事部及情報組一直監察罪案趨勢，留意到區內針對的士之車內盜竊案由本年第2季的一宗，攀升至第3季的11宗。當中賊人手法如出一轍，俱挑選無人看管或停泊在公廁外之的士下手，趁司機短暫離開之際，打開無上鎖的門窗，或用百合匙打開車門及以硬物扑爆車窗，盜竊過程僅需短短數秒。

總區重案組高級督察黃月珍表示，警方經深入調查和情報分析後，鎖定一名姓朱(38歲)男子，相信他與今年7月至10月發生在九龍新界的6宗車內盜竊案有關，並牽涉2宗未獲授權而取用運輸工具的案件。案中失竊財物包括現金和手機，總值約13,400港元。

昨日(26日)凌晨時分，總區刑事部探員在大圍進行反車內盜竊行動，發現目標人物在的士停泊處附近徘徊，形迹可疑，經調查後將他拘捕，並在其身上搜出3條百合匙。被捕男子現正被扣查，警方在行動中起回2輛的士，正追查疑犯有無涉及另外27宗的士內盜竊案，相關案件損失現金共約27,000港元，不排除有更多人涉案被捕。

警方提醒的士司機，不要隨便將車輛泊在路邊便離開，時刻要緊記關好門窗，開啟防盜裝置，切勿將貴重物品留在車內，以免血汗錢落入賊手。