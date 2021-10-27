政Whats噏：葛珮帆感恩打擊「假難民」通過　梁美芬派柑寓意苦盡甘來

本屆立法會會期步入尾聲，今日就係最後一次大會喇！議員葛珮帆(EQ)感嘆9年來嘅議員生涯，工作雖十分繁重，但能夠通過修例包括打擊「起底」、「偷拍」、「走私瀕危野生物種」、「假難民」等等，就覺得好感恩喇。

EQ貼文表示，有機會擔任議員服務香港係佢嘅福氣，多謝大家多年來嘅支持。佢話推動本港創新科技發展、保護婦女兒童、環境及瀕危物種係佢從政嘅初心，好高興做議員呢9年來，有機會同社會各界合作推動政策，為弱勢社群發聲，而唔少倡議嘅政策已經被政府接納，例如成立創科局、發展智慧城市、免費接種子宮頸癌疫苗，開展乳癌普查；立法打擊「起底」、「偷拍」、「走私瀕危野生物種」、「假難民」、「禁止象牙買賣」、改革香港電台及司法制度等等。

佢又話，議員嘅工作十分繁重，當然自己亦有不足之處，希望大家可以多啲畀佢意見，又指現時香港由亂入治，重新出發，希望議會日後亦能緊守崗位。

另外，適逢最後一日開大會，議員梁美芬就派柑，點解要同大家分享呢一種水果呢？梁就解釋，今屆立法會任期苦盡甘來，所以就想派柑，諗住同大家分「柑」同味喎。