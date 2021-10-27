油價續飆升致40%司機流失　運輸業促政府再提供1年補貼

本港燃油價格近月持續攀升，香港汽油價格高達每公升逾20港元，運輸業界首當其衝遭受影響。業界今日(27日)召開記者會表示，新冠肺炎疫情下收入減少，惟油價開支卻不斷增加，導致約10至40%司機流失，促請政府抑止油價上漲，並續推紓困措施，包括延長燃油津貼1年，並向重型車輛、非專營巴士及學校私家小巴提供一筆過補貼；小巴及的士則提供每公升燃油1港元或三分之一的津貼。

「陸路交通運輸業大聯盟」由多個運輸業團體組成，包括貨運業的貨車、貨櫃車、非專營巴士、小巴及的士。航運交通議員易志明表示，政府燃油補貼計劃自從6月結束後，油價持續上升，以致運輸成本大增，各運輸業司機流失情況重現。他強調，燃油是必需品，油價飆升，終會透過貨品價格或車資而轉嫁予市民，故盼政府延長補貼，為期1年。

大聯盟召集人蔣志偉稱，現時免稅的柴油零售價高達每公升17.75港元，比無鉛汽油扣稅後每升14港元更貴，形容是政府縱容導致「油魔再現」。他指，政府應履行監管油價的責任，不應接受油公司刻意放大定價，並選擇性將折扣優惠結予個別客戶，其做法對大眾不公，亦剝削小公司市場競爭力。

公共巴士同業聯會主席黃良柏指，非專營巴士收入持續減少，但油價較去年同期升逾25%，業界已因入不敷出而虧損。公共小型巴士總商會主席凌志強稱，自補貼結束後，紅色小巴燃油費不斷增加，短更每日加60至80港元；長途增80至160港元，開支增加導致約40%司機流失，現時有近20%車輛缺乏司機而被迫閒置。