六旬漢涉煽惑傷警案　法官准被告招供詞呈堂

六旬男子涉嫌去年初在網上煽惑他人傷害警察，稱有警察被「打爆缸」但無打裂頭顱後，呼籲他人要「盡力而為」。其煽惑他人有意圖而導致身體受嚴重傷害罪之審訊，今天（27日）於區域法院繼續。法官李慶年裁定，被告被捕後所作之招認供詞，均屬被告自願作出，因此獲接納為呈堂證供，並裁定案件表證成立。之後法官將案押後至明天（28日）續審，待被告考慮是否自辯。

報稱無業的60歲被告蔡易文，被控於2020年1月20日在香港，非法煽惑其他不知名人士，非法及惡意地導致警察身體受嚴重傷害，意圖使他們身體受嚴重傷害。控方指被告在警誡下承認發文，但否認有煽動他人襲警。被告就指警方問他問題前並無警誡他，及指警察曾對他說他不用找律師，帶他走時又示意他不用帶藥盒，因為他只會被批准服用醫生處方藥物。法官考慮控辯雙方說法後，決定批准將被告的招認供詞呈堂。

據控方指稱，2020年1月19日下午，有警察於中環長江集團中心被示威者襲擊。翌日凌晨被告在社交媒體建立公開貼文，內容指「今日幾個popo被打爆缸，雖然滿頭鮮血，但無打裂頭顱（頭骨），其實都只是皮外傷。大家要知道若果頭被重擊，失憶（或局部失憶）的可能性很高，失憶就無法指控任何人，否則被打的人認得和記得對方個樣或特徵，會有手尾跟，所以要盡力而為（學popo）」。有人留言回應其貼文稱「打都要大大力咁打落去」，而被告則回覆表示「就係囉，好多細路被popo打到頭顱破裂，腦漿都流到滿地！就算無死，下半世都變廢人！」警方調查後，於2020年5月26日拘捕被告。